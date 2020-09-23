В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 65 человек

За последний день выявили 65 зараженных коронавирусом. Фото: Александр Подгорчук

В среду, 23 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 65 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровело больше: из больниц выписали 92 пациентов.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 12 652 сибиряков, из них — 744 детей. 11 537 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 425 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 38 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 18 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 317 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 467 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 495 513 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 377 жителей региона, 42 173 человека сняты с меднаблюдения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru