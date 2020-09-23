В Новосибирской области от коронавируса умерли 5 пациентов: что о них известно

Врачи делают все возможное, чтобы спасти пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 23 сентября, стало известно, что за последний день в Новосибирской области от коронавируса умерли еще пятеро пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 59 лет и женщины, им было 53 года, 71 год, 82 года и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 425 человек, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 38 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 9 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 12 652 человек, в том числе инфицированы 743 детей. Выздоровели 11 537 пациентов.

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