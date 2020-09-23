Эксперт рассказал, какой бизнес в Интернете самый востребованный

Директор РАЭК рассказал о самых перспективных направлениях бизнеса в Сети. Фото: Александр Новиков

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко рассказал, какой бизнес в Интернете самый «хайповый». По его словам, это направления, связанные с мобильностью: платформы, приложения, сервисы и ОП.

— И это не только, что внутри телефона. Это могут быть технологии, которые поддерживают то, что у тебя в телефоне, — объясняет Плуготаренко изданию «News.ru». — При этом, конечно, невозможно заранее сказать, какое направление «выстрелит».

Директор РАЭК также заявил, что в России — бесконечный потенциал развития онлайн-торговли. И один из крупнейших клиентов — государство.

— Сейчас очень востребована разработка сервисов для госсектора. И это не какой-то скучный госзаказ, а интересные и неожиданные задачи, — говорит эксперт.

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