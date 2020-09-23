Погода в Новосибирске на 23 сентября 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать дождь

В Новосибирске будет пасмурно и небольшой дождь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Новосибирске 23 сентября 2020 года: синоптики обещают прохладу и небольшой дождь.

— В первой половине дня будет облачно с прояснениями, без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит +13 - +15 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области будет жарче: +13 - +18 градусов днем и также умеренный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами будут порывы до 21 метра в секунду.

По данным сайта «Яндекс», дождя 23 сентября в Новосибирске не будет, а столбик термометра днем поднимется максимум до +15 градусов.

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