Новосибирские математики рассказали, как могут помочь в борьбе с коронавирусом

Математики предложили свою помощь в борьбе с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирские ученые готовы создать математическую модель пандемии COVID-19. Они считают, что она поможет предсказать «поведение» инфекции в будущем, сообщает издание «Новая Сибирь».

— Прогноз распространения и развития коронавирусной инфекции должен быть надежным. Можно использовать опыт, например, оборонной промышленности, когда конкретную задачу решали несколько независимых групп. В апреле 2020 года мы вместе с учеными Института цитологии и генетики СО РАН и ряда других институтов подали заявку на получение гранта из федерального бюджета для изучения коронавируса SARS-CoV-2, но поддержки не получили, — рассказал замдиректора по научной работе Института математики СО РАН, доктор физико-математических наук, профессор Геннадий Демиденко.

Профессор отмечает, что труды многих ученых, использовавших математические методы, помогали в борьбе с эпидемиями оспы, кори, малярии, тифа, гриппа — исторических примеров тому масса.

Математическая модель может помочь не только предсказывать рост заболевших, но также эффективно ли то или иное лекарство в борьбе с инфекцией, а также в профилактике. Это послужит уменьшению экономических и социальных потерь от эпидемии.

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