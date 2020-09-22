В Новосибирске неадекватный парень гулял по карнизу

Мужчину на большой высоте заметили очевидцы. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на улице Полевая чуть не упал с высоты 29-летний мужчина. Он стоял на самом краю подоконника. Его заметили очевидцы и вызвали спасателей.

— Прибыв по адресу, спасатели увидели, что мужчина полностью вышел за окно, стоит на самом краю подоконника и ведёт себя крайне неадекватно. Обеспечив доступ в квартиру, спасатели приблизились к мужчине и попытались его разговорить и успокоить. Вскоре он согласился зайти в квартиру и покинул карниз, позже был передан полицейским, — рассказали спасатели МАСС.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, мужчина был под действием наркотиков, в тот момент ему показалось, что он идет не по подоконнику, а по полю.

В ГУ МВД прокомментировали ситуацию.

— В полицию поступило сообщение о том, что на 9 этаже дома № 16 по улице Полевая находится молодой человек в неадекватном состоянии. Вместе со спасателями сотрудники полиции поговорили с ним, и он зашел в квартиру. Также пришли его родные и медики. Ему была оказана медпомощь, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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