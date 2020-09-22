В Новосибирской области от коронавируса умерли 3 пациента: что о них известно

От коронавируса умерли еще трое. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще трое пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 58 лет и 63 года, и женщина в возрасте 72 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 420 человек, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 36 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 10 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 12 587 человек, в том числе инфицированы 743 детей. Выздоровели 11 445 пациентов.

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