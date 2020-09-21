«Вломились в дом с битой»: под Новосибирском банда в масках напала на семью

Преступников задержала полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трое сибиряков в масках напали на семью в селе Комарье в Новосибирской области. Они ворвались с бейсбольной битой в их дом вечером 14 сентября и вынесли оттуда крупную сумму. Об этом сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

— Группа из трех человек, жителей сел Комарье и Заречье, совершила разбой. Двум из нападающих было 47 лет, третьему — 30. 14 сентября около 22:00, в масках с прорезями для глаз, они незаконно проникли в дом, использовав биту как оружие. В результате нападения забрали 149 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Оперативники задержали и допросили преступников. Ранее все трое уже были судимы за кражу, один из них также — за разбой и изнасилование. Из их квартир полицейские изъяли бейсбольную биту, три маски и 14 тысяч похищенных рублей.

Мужчин заключили под стражу. Расследование продолжается.

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