«Кто вас пустил?»: туристы, плавающие на матрасе в уникальном алтайском озере, возмутили сибиряков

Местный гид хочет привлечь новосибирцев к ответственности. Фото: предоставлено Ириной Дмитриевой

Новосибирцы, работающие в магазине постельного белья, решили снять на Алтае рекламу. Только место выбрали не подходящее — Гейзеровое озеро. Туда они пришли с матрасом и устроили на нем заплыв. Это увидела местный экскурсовод Ирина Дмитриева, когда спустилась к озеру с группой туристов.

— Это было позавчера, молодые люди спустили в озеро матрас и снимали это на камеру. На мое замечание мне ответили что-то в стиле: «Что хотим, то и делаем, ты нам не указ». Затем один из них отобрал у меня телефон, чтобы я это не снимала. Я привлекла администрацию — те вызвали полицию. — рассказала Ирина у себя на странице в «Фейсбуке».

Ирина нашла в соцсетях аккаунты новосибирцев и хочет привлечь их к ответственности. А заодно объяснила, почему Гейзеровое озеро настолько ценно.

— Оно очень маленькое и уникальное. Его дно покрыто цветной глиной, образующей рисунки, а на дне есть источники, заставляющие эти рисунки меняться. Вода там идеально чистая. Поэтому шок и ужас вызывают все попытки туда залезть или что-то запихать. Зачем портить эту хрупкую красоту? Зачем лезть туда купаться, зачем тащить в него каяки и матрасы, публиковать это в сети? Чтобы таких подражателей стало еще больше? — негодует Ирина.

Женщина хочет создавать эко-полицию, чтобы больше не подпускать к озеру хулиганов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru