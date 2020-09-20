В Новосибирске продавщица вырвала у вора украденный телефон, но скрутить жулика не успела

Парня проверяют на причастность к другим преступлениям. Фото ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские поймали вора, который пытался украсть телефон из салона сотовой связи, расположенного на улице Карла Маркса.

- 16 сентября парень в салоне сотовой связи попросил показать ему смартфон, - рассказывают в ГУ МВД по Новосибирской области. - Как только продавец положила телефон на прилавок, он схватил его и попытался убежать.

Продавец успела выхватить у вора телефон, но вот его самого задержать не смогла. После ЧП сибирячка обратилась в полицию: правоохранители его и поймали.

- Подозреваемым оказался ранее не судимый 19-летний житель Заельцовского района, - продолжают в ГУ МВД по Новосибирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Покушение на грабеж»).

Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим кражам: всех, кто стал его жертвой, просят обратиться по тел. (383) 232-64-79.

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