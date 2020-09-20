В Новосибирске священники отслужили молебен на месте строительства четвертого моста

Молебен прошел на месте строительства четвертого моста. Фото: vk.com/novosibeparshia

В Новосибирске священники побывали на месте строительства четвертого моста и отслужили молебен. Об этом рассказали в новосибирской митрополии.

- Протоиерей Иаков Конкин провел молебен вместе с игуменом Зиновием (Юрчуком), протоиереем Константином Пантюховом, иереем Георгием Нестеровым, протодиаконом Всеволодом Ахматовым, - рассказали в митрополии. - Они попросили помощи Святаго Духа перед началом всякого дела на объекте строительства четвертого моста через Обь.

Кроме этого, священнослужители окропили святой водой железобетонные опоры и мостовые конструкции. А после этого два многотонных крана подняли вверх и поставили на опоры новый пролет моста.

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