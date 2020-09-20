Погода в Новосибирске на 20 сентября 2020 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают отличную погоду. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 20 сентября 2020 года порадует горожан: синоптики обещают отличный теплый день без осадков.

- Днем в области будет плюс 18 - плюс 23 градуса (непосредственно в Новосибирске - плюс 18 - плюс 20 градусов), ночью похолодает до плюс 4 - плюс 9 градусов (в Новосибирске - до плюс 7 - плюс 9 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По прогнозам метеорологов, ожидается юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

У «Яндекса» прогноз даже немного потеплее: днем воздух в Новосибирске прогреется до плюс 21 градуса, а ночью столбик термометра покажет плюс 9 градусов. ПРи этом никаких осадков не ожидается, так что сегодня обязательно выбирайтесь на прогулку.

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