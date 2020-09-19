День Академгородка 20 сентября 2020 года: программа праздника, что посмотреть

Академгородок отметит праздник.

В День Академгородка 20 сентября 2020 года основная программа начнется в 13 часов. Старт празднику дадут в Выставочном центре СО РАН. Там проведут гашение спецштемпелем Почты России маркированных открыток, сообщает издание «Навигатор».

В 14.30 возле Дома ученых перед входами в Большой и Малый залы — перекличка военных оркестров.

Далее в 15.30, начнется концертная программа на сцене Большого зала ДУ.

С 12 до 17 часов каждый час от Дома ученых будут отходить экскурсионные автобусы.

Также будут мероприятия возле ДК «Академия». Среди них — уличная фотовыставка «Академгородок глазами детей», подготовленная воспитанниками фотошколы «Zoom» ЦДТ Советского района (с 15 до 19 часов) и интерактивная программа «Арт-прогулка в День Академгородка» на площадке перед ДК (с 17 до 18 часов).

С 18 до 19 часов на этой же площадке будут показательные выступления и спортивные мастер-классы от фитнес-центров, а с 19 до 20 часов — концерт «Осенний городок».

Когда стемнеет, с 20 до 21 часа на улице покажут документальные кинофильмы «Где-то есть город» и «Генералы в штатском. М.А. Лаврентьев».

С 15 до 19 часов возле Дома молодежи «Юность» (проспект Строителей, 21) будет работать творческая молодежная площадка «AkademArt».

С 15 до 17 часов специалисты музея Института археологии и этнографии СО РАН проведут мини-экскурсию и лекцию «Персонажи народных верований по материалам этнографических исследований у восточных славян в Сибири».

День Академгородка отмечают второй год подряд в третье воскресенье сентября. Дата выбрана неслучайно. В это время и студенты НГУ уже приезжают на учебу, и сотрудники научных институтов возвращаются из отпусков, экспедиций. В прошлом году главным мероприятием праздника стало стало шествие. В нем участвовали многие институты СО РАН. Сотрудники несли штандарты с названиями НИИ.

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