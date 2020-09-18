«Машина — в хлам»: под Новосибирском водитель «Тойоты» погиб в страшном ДТП с фурой

Машина столкнулась с фурой. Фото: Мария Устамчук

В пятницу, 18 сентября, под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Авария произошла в 15.25 в Искитимском районе на 75 километре автодороги Р -256. По предварительной информации, 35-летний водител «Тойота Королла» двигался из поселка Линево в сторону Барнаула. Мужчина выехал на полосу встреченного движения, где столкнулся с фурой «Скания», — сообщили в ведомстве.

Водитель иномарки скончался в машине «скорой помощи».

Очевидцы, которые ехали мимо аварии, рассказали о том, что от «Тойота» была смыта и восстановлению не подлежит.

— Там машина — в хлам.

— Проезжал мимо, на машине живого места нет.

Полицейские устанавливают детали аварии.

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