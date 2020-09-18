Новосибирец перевернулся на лодке посреди Оби, пытаясь спасти друзей

Компания сибиряков застряла на острове в шторм. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Компания из 6 сибиряков застряла на острове Тань-Вань в Обском море. Вернуться на берег им помешал сильный ветер и высокие волны. Об этом рассказали в МАСС.

— Это произошло 17 сентября поздно вечером. Как только погода испортилась, мужчины решили вернуться на берег. С собой у них была резиновая лодка. Сначала они перевезли вещи и одного человека. После чего владелец лодки хотел вернуться за остальными, кто остался на острове, но волна перевернула его лодку, мужчина оказался в воде. Ему повезло, что он был в спасательном жилете и смог доплыть до берега, лодка же унесло в сторону, — рассказали в МАСС. — Оказавшиеся на берегу рыбаки помогли мужчине дозвониться до спасателей и попросить о помощи.

Спасателям пришлось вызволять застрявших на острове мужчин в полной темноте и шторм.

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