Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Новосибирске в 2020 году

Первый снег в Новосибирске ляжет уже в октябре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда выпадет первый снег в Новосибирске в 2020 году - вопрос, который волнует многих горожан. Синоптики предупреждают — новосибирцев ждет похолодание до -15 градусов: если начало октября 2020 года будет теплым, то в конце месяца погода резко переменится.

— Скорее всего, снег выпадет в третье декаде месяца — с 20 по 30 октября. В целом месяц будет дождливым и снежным, мы ожидаем осадки выше месячной нормы в 65 мм, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

А во второй декаде, с 10 по 20 октября, стоит ждать дожди с мокрым снегом, уверены синоптики.

Сервис «Гисметео» прогнозирует первый снег уже 14 октября 2020 года. По данным «Яндекс. Погоды» первый снег выпадет 25 октября. В целом, месяц ожидается холодным, около нормы в +1…+4 градуса.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

С 1 по 10 октября днем +10…+15 градусов, местами до +20 градусов. Ночью -1…+4 градуса. Пасмурно, частые дожди.

С 10 по 20 октября днем 0…+10 градусов. Ночью 0…+5 градусов, местами -5 градусов. Пасмурно, частые дожди, местами мокрый снег.

С 20 по 30 октября днем 0…+5 градусов, местами -4 градуса. Ночью -7…-12 градусов. Пасмурно, частые осадки в виде дождя и мокрого снега.

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