В школе под Новосибирском 11-летний мальчик сломал руку

Врачи диагностировали у ребенка перелом.

ЧП произошло в школе села Быструха Кочковского района Новосибирской области: там пострадал 11-летний мальчик. Коррреспонденты КП-Новосибирск выяснили в учебном заведении, что произошло с ребенком:

- Во время перемены наш 11-летний ученик бегал по коридору: обувь у него была очень скользкая, и ребенок упал, - рассказали КП-Новосибирск в школе села Быструха. - Упал неудачно - прямо на правую руку.

После ЧП почти сутки к врачам никто не обращался: только на следующее утро мальчик сказал, что у него сильно болит рука. Семья поехала в больницу: там врачи диагностировали у мальчика перелом руки.

- Мальчик сейчас ходит в гипсе, но посещает занятия: ребенок - левша, так что может писать без проблем. Недавно вот диктант написал, - продолжают в школе.

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