В Новосибирске полицейский вымогал 30 тысяч у женщины, попавшей в ДТП

Недобросовестного полицейского задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске расследуют дело полицейского, который потребовал 30 тысяч от женщины, попавшей в аварию. За деньги он обещал вставить в протокол «липовые» объяснения и освободить сибирячку от ответственности за ДТП. Но женщина вовремя его раскусила и обратилась за помощью.

— ДТП произошло 4 сентября 2020 года на автодороге Р-255 «Сибирь» («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий»). Следователь полиции решил незаконно обогатиться. Он позвонил одной из участниц аварии и назначил ей встречу в новосибирском салоне красоты. Там он потребовал передать ему 30 тысяч рублей, а взамен пообещал не привлекать женщину к уголовной ответственности и заменить ее объяснение ДТП на поддельное, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Сибирячка сразу же позвонила оперативникам ГУ МВД. Те прибыли на место и, когда женщина передела взятку полицейскому, задержали его.

Полицейскому предъявили обвинение по статье УК РФ «Получение взятки». По закону максимальное наказание за это — лишение свободы до 8 лет и лишением права заниматься деятельностью до 5 лет. Расследование продолжается.

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