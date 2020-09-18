«У водителя заболело сердце»: под Новосибирском съехал в кювет автобус с 42 пассажирами

Пострадавшего водителя заменил другой. Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Черепановском районе Новосибирской области чуть не попал в аварию автобус рейса «Барнаул — Новосибирск — Томск». Его водителю стало плохо, и он резко съехал с дороги в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сегодня около 7:00 на 83-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» сошел с проезжей части междугородний автобус «Скания». В нем было 42 пассажира, никто из них не пострадал. За руль сел сменный водитель, и автобус продолжил путь, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД по области КП-Новосибирск уточнили, что у водителя заболело сердце, ему оказали помощь медики «скорой помощи».

Напомним, 15 сентября в Новосибирске на Бердском шоссе произошло ДТП с автобусом. Никто не пострадал, но из-за аварии возникла пробка в 10 баллов.

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