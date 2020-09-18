Достаточно лишь ввести номер: новосибирцы оценили новую функцию «Почты России»

Фото предоставлено АО «Почта России»

Теперь с помощью мобильного приложения можно отправлять посылки. Нужно лишь указать свой адрес в мобильном приложении «Почты России» и включить функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден индекс, город доставки и имя получателя. Фамилию и адрес - персональные данные - указывать не нужно.

- Главное условие - у вас и у адресата должна быть активирована эта опция. В личном кабинете мобильного приложения достаточно включить функцию «Отправка по номеру телефона». После этого вы сможете оформить посылку, оплатить ее онлайн и сдать без очереди, зная только номер телефона получателя. Это максимально удобно, доступно и позволяет экономить время. А адресат, не афишируя для вас свой адрес и даже фамилию, сможет получить посылку в своем отделении до востребования. Его персональные данные останутся только в почтовой системе, - прокомментировал заместитель директора МР Сибирь Максим Крыжановский.

«Почта России» стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу. Хоть сервис и появился недавно, пользователи «Почты России» уже оценили его. Новую функцию каждый день подключают тысячи пользователей по всей стране. Узнать о других сервисах компании можно на официальном сайте: www.pochta.ru или в мобильном приложении.