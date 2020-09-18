В Новосибирской области коронавирусом заболели еще полсотни человек

Коронавирусом в НСО заразились еще 49 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 18 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 49 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем выписали из больниц 93 пациентов.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 12 356 сибиряков, из них — 730 детей. 11 205 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 407 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 34 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 19 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 033 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 415 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 479 779 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 312 жителей региона, 40 765 человек сняты с меднаблюдения.

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