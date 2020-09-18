В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 пациента: что о них известно

Болезнь уносит жизни людей пенсионного возраста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 18 сентября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще четверо пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 66 и 76 лет, и женщины, им было 63 года и 73 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 34 человека, подключены к аппаратам ИВЛ 7 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 12 356 человек, в том числе инфицированы 730 детей. Выздоровели 11 205 пациентов

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