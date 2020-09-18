«Ростелеком» в Сибири организовал видеонаблюдение в единый день голосования

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Видеокамеры были установлены в помещениях 1 615 участковых избирательных комиссий (УИК) и в 82 территориальных избирательных комиссий (ТИК). В Новосибирской области видеонаблюдением обеспечили 900 УИК и 44 ТИК, в Иркутской - 715 и 38 соответственно.

На избирательных участках специалисты компании смонтировали и протестировали программно-аппаратные комплексы, с которых в режиме реального времени велась трансляция выборов. Всего в двух регионах установили 3 394 IP-камеры с широким углом обзора, чтобы минимизировать наличие «слепых» зон.

- Компания «Ростелеком» не первый год работает на выборах разного уровня, поэтому для нас обеспечение прозрачности голосования - уже отработанная и привычная процедура. Благодаря этому мы смогли оперативно развернуть систему видеонаблюдения и гарантировать доступность информации о ходе выборов как во время самого голосования, так и в процессе подсчета голосов и подписания итоговых протоколов, - уточнил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

«Ростелеком» также предоставил защищенные цифровые каналы и линии связи для передачи информации с участков в территориальные избирательные комиссии и в центры обработки данных.

Для справки. В единый день голосования в Иркутской области проходило 90 избирательных кампаний, в том числе по выборам губернатора. В Новосибирской области жители голосовали за депутатов Совета депутатов города Новосибирска и 475 муниципалитетов, а также за новый состав Законодательного собрания региона.