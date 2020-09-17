На экс-председателя Новосибирского облсуда все-таки завели уголовное дело

На экс-председателя облсуда завели уголовное дело. Фото: архив КП

Верховный суд РФ поставил окончательную точку в споре экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной и Высшей квалификационной коллегии судей, которая разрешила Следственному комитету РФ возбудить на судью уголовное дело.

Решение коллег Римма Шатовкина попыталась обжаловать в Верховном суде России, но это у нее не вышло, сообщает издание «Сибкрай».

Еще в конце мая этого года председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратился в ВККС с требованием разрешить возбудить уголовное дело на Римму Шатовкину. Ее заподозрили в превышение должностных полномочий.

По версии следователей, Римма Шатовкина предупредила об обысках в управлении мировых судей. По версии следователей, благодаря этому подозреваемые в мошенничестве сотрудники успели скрыть доказательства вины.

По мнению СК РФ, Шатовкина бросила тень на авторитет судебной власти, а это уголовно наказуемо, поэтому экс-председатель облсуда должна ответить за проступок.

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