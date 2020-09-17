«Напали на него толпой»: сибирячка по телефону слышала, как избивают ее сына

Парень уехал из дома на машине друга. Фото: Анастасия Шпаченко

Жительница Новосибирска Анастасия Шпаченко целый вечер разыскивала сына — 25-летнего Павла Елизарова. Парень пропал внезапно, уехав на машине друга. Когда мать разговаривала с ним по телефону днем 16 сентября, услышала, что сына начали избивать.

— В трубке было слышно, что происходит драка. Не знаю, что такого могло произойти, человек всегда мог дать отпор, но слышались несколько мужских голосов, возможно, просто напали толпой. Я закричала в трубку, просила сына сказать, где он, но телефон отключился, — рассказала Анастасия в группе «АСТ-54».

Женщина сразу же написала заявление в полицию. Целый вечер она просидела на иголках, не находила себе места. Она обзвонила больницы и волонтеров, но нигде не могла отыскать Павла. Но после публикации поста в группе сын сибирячки быстро нашелся.

— Его отыскали буквально за час. Сейчас мне позвонили и сказали, что он в отделении полиции на вокзале «Главный». Деталей пока не знаю, еду в полицию узнавать, — сообщила «КП-Новосибирск» Анастасия Шпаченко.

В пресс-службе ГУ МВД по области «КП-Новосибирск» подтвердили, что молодой человек нашелся. Подробности пока что неизвестны.

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