Мобильный 4G интернет от «Мегафона» впервые появился в 23 небольших поселках Новосибирской области

Скоростным мобильным интернетом от «Мегафона» смогут воспользоваться еще более 30 тысяч жителей региона. Фото: Слава СТЕПАНОВ

Сотовый оператор «Мегафон» продолжает расширять зону покрытия сетью 4G в Новосибирской области. Программа развития сети оператора в 2020 году акцентирована на малых городах и поселках региона. Базовые станции стандарта LTE впервые появились в населенных пунктах 12 районов Новосибирской области. Теперь мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с смогут воспользоваться еще более 30 тысяч жителей НСО.

В числе 23 поселков, где впервые появился скоростной интернет от «Мегафона», как райцентры Довольное и Здвинск, так и совсем небольшие населенные пункты. Например, в поселке Инской Черепановского района живут менее 200 человек.

Теперь владельцы сим-карт «Мегафона» из Веселовского, Верх-Коена, Студеного, Курундуса, Довольного и других сел и деревень смогут на высоких скоростях скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть онлайн-видео высокой четкости, пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы и учебы.

Кроме покрытия 4G новых территорий, компания расширила уже существующее покрытие сети. В дополнение к уже действующим базовым станциям построены новые вышки связи в Искитиме, Куйбышеве, Карасуке, Чанах, Черепаново, Ордынском, Краснозерском, Большеречье, Петропавловке, Шараповском, Элитном, Горном, Новолуговом, Лебедеве и Мочище.

По словам директора Новосибирского отделения «Мегафона» Галии Сайфутдиновой, во время пандемии повысился спрос на онлайн-торговлю, доставку, видеоконференции и другие цифровые сервисы. В результате объемы мобильного трафика в сети «Мегафона» выросли на 15%.

- Чтобы наша сеть и дальше могла успешно справляться с нагрузками и обеспечивать высокое качество связи, технические службы в два раза ускорили темпы строительства новых базовых станций и уже к середине этого года почти на 90% выполнили план развития сети - рассказала «Комсомолке» топ-менеджер мобильного оператора.