В Новосибирске мать насмерть задавила двухмесячную дочку, пока спала

Мама придавила новорожденную малышку своим телом, ребенок умер. Фото: архив КП

В Новосибирске будут судить маму, которая во сне задавила двухмесячную дочку. Об эотм рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— По версии следствия, в июле 2020 года женщина выпила алкоголь и легла спать, рядом , с собой она положила 2-месячную дочь. Ночью она придавила ребенка своим телом. Когда женщина проснулась, она увидела что дочка не дышит. Она вызвала врачей «скорой помощи», которые по констатировали смерть малышки, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала асфиксия от закрытия органов дыхания. Семья на учете не состояла, в поле зрения работников правоохранительных органов не попадала.

Мама признала свою вину.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» направлено в суд.

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