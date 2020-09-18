Погода в Новосибирске в октябре 2020 года: когда придут первые заморозки

Первые снегопады начнутся в конце октября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Новосибирске в октябре 2020 года не порадует горожан: метеорологи обещают, что теплая погода до +20 градусов сменится морозами до -12 градусов. Месяц будет дождливым, к концу месяца ливни перейдут в мокрый снег.

— Мы ожидаем октябрь в пределах климатической нормы, в среднем +1…+4 градуса. В первой декаде месяца будет доминировать атлантический циклон, возможны даже вторжения теплого воздуха из Казахстана и потепление до +20 градусов днем. В третьей декаде месяца волны холода из Арктики принесут снегопады и морозы до -12 градусов ночью. Месячная норма осадков будет гораздо выше обычного , — сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

С 1 по 10 октября днем +10…+15 градусов, местами до +20 градусов. Ночью -1…+4 градуса. Пасмурно, частые дожди.

С 10 по 20 октября днем 0…+10 градусов. Ночью 0…+5 градусов, местами -5 градусов. Пасмурно, частые дожди, местами мокрый снег.

С 20 по 30 октября днем 0…+5 градусов, местами -4 градуса. Ночью -7…-12 градусов. Пасмурно, частые осадки в виде дождя и мокрого снега.

По информации «Гисметео»:

С 1 по 10 октября днем +3…+19 градусов, ночью + 1…+12 градусов. В первые четверо суток потепление с переменной облачностью, затем резкое похолодание. Пасмурно, частые дожди.

С 10 по 20 октября днем +7…+10 градусов, ночью + 3…+6 градусов. Пасмурно, частые дожди в большинство дней декады.

С 20 по 30 октября днем +9…+15 градусов, ночью -3…+2 градуса. Пасмурно, осадки в виде мокрого снега.

«Яндекс.Погода» сообщает:

С 1 по 10 октября днем -1…+5 градусов, ночью + 4…+8 градусов. Пасмурно, в отдельные дни дожди. Ветер слабый, около 5 м\с.

С 10 по 20 октября днем +20…+22 градуса, ночью 0…+4 градуса. Облачно, в отдельные дни умеренные дожди. Ветер слабый, около 5-7 м\с.

С 20 по 31 октября днем -1…+5 градусов, ночью -2…+2 градуса. Облачно, частые дожди с мокрым снегом.

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