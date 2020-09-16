«Они надышались дымом и обгорели»: под Новосибирском спасатели вывели из огня семью с маленькими детьми

Пожарные спасли семью с детьми из горящей квартиры. Фото: архив КП

В среду, 16 сентября, в Барабинске чуть было не произошла трагедия. Ночью загорелся двухквартирный дом на улице Карла Маркса. Когда приехали пожарные огонь охватил комнату, веранду, надворные постройки. Из горящей квартиры спасатели вывели пять человек — семью с двумя детьми 2 и 6 лет, и бабушку.

— Людей передали бригаде «скорой помощи», родителей и детей госпитализировали в центральную районную больницу города с отравлением угарным газом и ожогами различной степени тяжести. Пожилая женщина направлена на амбулаторное лечение, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неправильное использование электрооборудования в бане. К слову, баня была под одной крышей с домом.

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