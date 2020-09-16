Андрей Травников: «Единую Россию» безоговорочно поддерживает большинство населения городов и районов Новосибирской области»

Глава региона встретился с однопартийцами. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области во всех избирательных кампаниях партия «Единая Россия» одержала убедительную победу. Из 4920 мандатов в представительные органы власти ЕР получила 3564 или более 72 процентов. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с однопартийцами, одержавшими победу во время выборов, прошедших в Единый день голосования 13 сентября.

— Я считаю, что мы завершаем эту кампанию достойно, что мы не зря трудились, потому что «Единая Россия» на территории Новосибирской области во всех избирательных кампаниях может отметить безоговорочную убедительную победу. Работаем дальше, на благо развития всей Новосибирской области и отдельных ее территорий, — обратился к участникам встречи Андрей Травников.

«Единая Россия» одержала убедительную победу. Фото: правительство НСО

В результате голосования избраны 76 депутатов Законодательного Собрания, 4844 депутата представительных органов местного самоуправления, 18 представительных органов муниципальных районов, которые избирались по смешанной системе, при этом из 539 депутатов — 271 — по партийным спискам. При явке в 28 процентов (в голосовании приняли участие 606518 избирателей) из 4920 мандатов «Единая Россия» получила 3564 или более 72 процентов. У КПРФ 308 мандатов (6,28%), у ЛДПР — 280 (5,69%), у «Справедливой России» — 104 (2,11%). Все остальные политические объединения набрали в сумме несколько десятков мандатов.

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