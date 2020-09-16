Новосибирцы уже месяц общаются с «Марусей»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Устройство позволяет дистанционно управлять цифровыми услугами «Ростелекома».

«Капсула» интегрирована с видеосервисом Wink и комплектом решений «Умный дом», что позволяет абонентам управлять умными сервисами с помощью голосовых команд. Например, колонка может переключать телеканалы, искать фильмы в онлайн-кинотеатре, а также включать и выключать умные розетки и лампочки.

- Мы находимся на том этапе развития технологий, когда можно уверенно говорить: будущее -за умными системами и сервисами с искусственным интеллектом, которые делают нашу жизнь проще. И «Капсула» этот факт доказывает, потому что управлять колонкой настолько удобно, что настроить ее под себя могут как пожилые люди, так и маленькие дети, для которых знакомство с голосовым помощником станет еще и отличным развлечением, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

«Маруся» станет незаменимым помощником для родителей: она всегда готова ответить на детские вопросы и не устает повторять одно и то же несколько раз в день. С помощью «Капсулы» можно послушать сказку или детские песенки, побывать на уроке или занять малыша игрой.

Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте», что позволяет владельцу слушать музыку из собственных плейлистов или включать сборники друзей. При покупке «Капсулы» новосибирцы получат в подарок шесть месяцев бесплатной подписки на музыку «ВКонтакте».

Узнать подробнее о функциях «Умной колонки» можно на сайте rt.ru

и по телефону 8-800-100-0-800.