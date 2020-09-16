Банк УРАЛСИБ подключил АКБ «Трансстройбанк» (АО) к Системе быстрых платежей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Теперь клиенты «Трансстройбанка» могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП, число которых уже превысило 100.

Схема подключения к СБП, в которой Банк УРАЛСИБ выступает в качестве TPP (банка-провайдера), была специально разработана с учетом потребностей банков, которым для оперативного запуска сервиса необходим технический партнер. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение ATLAS для клиента-физического лица для совершения переводов в СБП), которое позволит подключиться к СБП и реализовать переводы C2C и С2В без интеграции с учетными системами и ДБО банка за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.

Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге УРАЛСИБА, так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.

- Предлагаемое решение от Банка УРАЛСИБ позволило Трансстройбанку в кратчайшие сроки предоставить своим клиентам конкурентоспособный сервис высокого уровня качества, - отметил представитель АКБ «Трансстройбанк» (АО), начальник Управления развития электронных банковских продуктов Сергей Ерохин.

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