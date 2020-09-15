В Новосибирске загорелась квартира на пятом этаже: есть погибший

Пожар произошел на улице Забалуева. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске на улице Забалуева загорелась пятиэтажка. Огонь вспыхнул на самом верхнем этаже. Пожарные эвакуировали из горящей квартиры мужчину. К сожалению, сибиряк вскоре скончался.

— В 16:53 поступило сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже. В течение 7 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения были на месте по повышенному рангу вызова. Из горящей квартиры специалисты МЧС России эвакуировали мужчину, которого передали бригаде «скорой помощи». Позже врачи скорой помощи констатировали его смерть. Также из соседних квартир были эвакуированы и спасены 15 человек, из них 2 детей, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь полностью потушили за 27 минут. В настоящее время следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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