ФСБ готовит «Грозу»: у новосибирских силовиков пройдут учения

В Новосибирске пройдут учения "Гроза". Фото: архив КП.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
16 сентября в Кировском и Ленинском районах Новосибирска пройдет учение «Гроза». Его участники будут обезвреживать условных террористов и предотвращать ЧС на гособъектах.
— Учение пройдет в том числе на территории филиала Росгвардии по Новосибирской области в Кировском районе. Ограничения на проход граждан и проезд транспорта не вводятся, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
Оперативный штаб в Новосибирской области просит отнестись к мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. Граждан просят не нарушать общественный порядок и не мешать учениям.
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