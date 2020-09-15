ФСБ готовит «Грозу»: у новосибирских силовиков пройдут учения

В Новосибирске пройдут учения "Гроза". Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

16 сентября в Кировском и Ленинском районах Новосибирска пройдет учение «Гроза». Его участники будут обезвреживать условных террористов и предотвращать ЧС на гособъектах.

— Учение пройдет в том числе на территории филиала Росгвардии по Новосибирской области в Кировском районе. Ограничения на проход граждан и проезд транспорта не вводятся, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Оперативный штаб в Новосибирской области просит отнестись к мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. Граждан просят не нарушать общественный порядок и не мешать учениям.

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