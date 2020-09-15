«Он кричал и смотрел на коробку»: котенок спас сестру от голодной смерти

Котенок спас сестру от голода. Фото: Лариса Иванова

В Пашино на заброшенном огороде сибирячка Лариса Иванова нашла коробку с умирающими котятами. Женщина рассказала КП-Новосибирск, что сначала услышала настойчивый писк, заглянула за забор дачи и увидела котенка, сидящего у коробки. Сибирячка его позвала, но малыш даже не шелохнулся, он кричал и смотрел на коробку, будто звал на помощь.

— Видно было, что он голодный, но от коробки не отходил. Я перелезла через забор и заглянула внутрь, там были котята, один из них уже умер, двое были совсем слабы, — рассказала Лариса. — Спустя некоторое время они умерли. В живых остались только два малыша.

Три котенка умерли. Фото: Лариса Иванова

Лариса сквозь слезы говорит, что на даче у них живет бабушка. Последние дни ее не было дома, она занималась внуками. Сибирячка уверена, если бы они были дома, то успели б спасти всех малышей.

Сибирячка нашла малышей на заброшенном огороде. Фото: Лариса Иванова

Местные жители предполагают, что маму котят отловили и отправили на стерилизацию, а ее потомство оставили умирать. Котенка, спасшего свою сестру, уже взяли к себе люди. А его сестра ждет, когда ее приютят заботливые хозяева.

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