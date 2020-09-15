Под Новосибирском в лесу обнаружили мертвую женщину с проломленной головой и оторванным пальцем на ноге

Следователи устанавливают личность женщины, найденной мертвой в лесу. Фото: архив КП

Под Новосибирском обнаружили мертвую женщину с проломленной головой и без пальца на ноге. Тело сибирячки лежало в лесу недалеко от дома №15 по улице Садовая поселка Мичуринский Искитимского района. Следователи пока не установили личность погибшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— Предположительно она — жительница поселка Мичуринский, либо Бердска. Женщина славянской национальности, на вид ей около 45 — 55 лет, рост около 160 сантиметров, волосы черные, длина до плеч, нижняя вставная челюсть, верхние зубы вставные металлические с золотым окрасом, кольцо на безымянном пальце левой руки, серьги, отсутствует второй палец на левой ноге, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Женщина была одета в темно-синюю жилетку, белую кофта белая и черные брюки.

Всем, кому что-либо известно о личности погибшей или о том, что с ней произошло, просьба сообщить по телефонам: 8(383)203-57-39 либо 102.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru