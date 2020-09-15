Пробки в Новосибирске 15 сентября 2020 года: из-за ДТП с автобусом по Бердскому шоссе нельзя проехать

На Бердском шоссе произошло ДТП с автобусом. Фото: «2ГИС»

Во вторник, 15 сентября, Бердское шоссе втсало в 10-балльную пробку. В Советском районе города на выезде с Университетского проспекта на Бердское шоссе произошло ДТП. Там столкнулись автобус и иномарка.

Автомобилисты жалуются на затор. Водители сообщают, что практически не могут сдинуться с места.

— Из Бердска уже час выехать не можем.

— Когда их растащут, ждут пока до Искитима пробка растянется.

— Ненавижу Бердское шоссе, вечно не проехать

В ГИБДД КП-Новосибирск прокомментировали ДТП.

— Пострадавших среди пассажиров нет. Авария оформляется с материальным ущербом. Транспорт уже растащили. Инспекторы ДПС регулируют движение, — рассказали КП-Новосибирск в ГИБДД.

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