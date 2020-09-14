Новосибирск ждут ураганный ветер и дожди: синоптики рассказали, когда придет похолодание

Новосибирск ждут ураганный ветер и дожди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирск ждут ураганный ветер и дожди: синоптики рассказали, когда ждать похолодания. По их прогнозам, дожди и понижение температуры придут в город уже в середине этой недели.

— Пока что у нас идет период так называемого бабьего лета. Мы ожидаем, что подобная теплая погода продержится у нас в области еще несколько дней. Однако, мы ожидаем, что вскоре к нам с южного Урала придет циклонический вихрь. Уже 17 сентября нас ждет небольшое похолодание до 18 градусов днем, 8-10 ночью, а также усиление ветра до 8-13, порывами до 18 метров в секунду, — рассказал КП-Новосибирск Редан Ягудин пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Как сообщает Гидрометцентр России, в Новосибирской области с 18 по 20 сентября температура воздуха в среднем будет достигать 14-18 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 745-754 миллиметра ртутного стоба.

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