Под Новосибирском влюбленные убили таксиста: его тело обмотали скотчем и бросили в озеро

Следователи поймали влюбленных, которых подозревают в убийстве таксиста. Фото: архив КП

Под Новосибирском задержали влюбленную пару, которую подозревают в убийстве таксиста. После того, как молодые люди задушили мужчину, они отправились на прогулку.

Это сообщили в СК по Новосибирской области.

— Ночью 13 сентября 2020 года в озере Иткуль в районе села Новоиткульское Чулымского района было обнаружено тело 68-летнего жителя города Барабинска. В области шеи и головы у него были повреждения. Выяснилось, что мужчина подобрал на дороге голосующую парочку: 29-летнего парня и 20-летнюю девушку. Они попросили его отвезти их в село Серебрянка Чулымского района, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — На перекрестке автодорог Чулым-Ужаниха и Чулым-Золотая Грива 29-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье, набросил шнурок на шею водителя и начал тянуть.

Известно, что задушив таксиста, пара обмотала тело скотчем и выкинула его в озеро, а машину они сожгли. После этого влюбленные отправились гулять.

Вскоре парня и девушку задержали. Они во всем сознались. Расследование продолжается.

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