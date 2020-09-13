Мгновенная карма: жулик ограбил пенсионерок, а потом разбил голову и попался в больнице полицейским

Грабитель поплатился за преступление разбитой головой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Поздно вечером, 11 сентября, в дверь частного дома на улице Баженова, где проживают две одинокие пенсионерки, постучали. Но пороге стоял 38-летний мужчина. Слеповатые женщины признали в нем своего внука, накормили, напоили и спать уложили на соседнюю кровать. Ранее судимый рецидивист с удовольствием подыграл пенсионеркам, принимая их заботу, а утром схватил нож и отобрал все сбережения.

Перепуганные старушки отдали жулику 10 тысяч рублей. А когда пришли в себя после произошедшего, вызвали полицию.

Кое-как удалось составить фоторобот, но по горячим следам задержать преступника не удалось.

Правоохранителям дерзкий «внук» попался уже на следующий день, совершенно случайно. Карма настигла грабителя в собственном доме. Выпивший сибиряк принимал ванну с душистой пеной и уточками, а когда из нее выбирался, то поскользнулся и сильно ударился головой.

— Подозреваемого задержали в приемном покое Новосибирской городской клинической больницы, куда он обратился с травмой головы, — сообщил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Страдымов. — Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Бабушки опознали своего обидчика, а тот опасаясь, что с ним еще что-нибудь может случится, отпираться не стал и во всем чистосердечно сознался. Грабителя заключили под стражу, где он теперь будет дожидаться решения суда. Украденные деньги пострадавшим пенсионеркам он еще не вернул, но обещал компенсировать украденное.

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