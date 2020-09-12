В Новосибирске завершены поиски 12-летнего мальчика, который поехал накачать колесо от велосипеда и пропал

Ммльчика вернули домой. Фото: «Лиза Алерт».

В Новосибирске завершены поиски 12-летнего мальчика, который поехал на шимонтажку накачать колесо от велосипеда и пропал. Напомним, о местнонахождении мальчика ничего не было известно с 6 сентября. И вот спустя 6 дней ребенка вернули домой:

- К нам на горячую линию позвонил свидетель, который видел ориентировку в сети и узнал мальчика. Подходить к ребенку самостоятельно очевидец не стал, чтобы не испугать его. На место выехали родные мальчика и наш экипаж: папа приехал на место быстрее и забрал ребенка домой, - рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

С мальчиком все в полном порядке: он не пострадал, его никто силой не удерживал - мальчик сам не хотел возвращаться домой. Сейчас семье предстоит давать объяснения в полиции.

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