Матч «Сибирь» - «Куньлунь Ред Стар»: поддержать россиян приехал Александр Овечкин

Александр Овечкин поддержал сибиряков. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Вечером в субботу, 12 сентября, начался матч с очень важным и принципиальным для хоккеистов «Сибири» противником - «Куньлунь Ред Стар». Во время предыдущей встречи – 11 февраля 2020 года – китайская команда разгромила новосибирских хоккеистов. Так что победить для новосибирцев в этом матче – дело чести.

Поддержать сибиряков на стадион приехал обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин. Фото с ним болельщики выложили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ- 54», и многочисленные комментарии не заставили себя ждать:

- Овечкин у нас! Неужели контракт хочет подписать? – озадачились болельщики.

На самом деле, Александр Овечкин приехал в Новосибирск в рамках подготовки к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. А то, что присутствует на матче – приятный бонус.

К слову, пока счет на табло после первого раунда 0:0 – ни одной шайбы «Сибирь» не пропустила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru