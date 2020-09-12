В Новосибирске столкнулись такси и иномарка: пострадали двое взрослых и ребенок

В аварии пострадали 3 человека. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 12 сентября, серьезная авария произошло на пересечении улиц Степной и Серафимовича: в 11.13 там столкнулись иномарка Skoda Rapid, брендированная «Яндекс.Такси», и Volkswagen Polo.

- Водители такси 1984 года ехал по улице Серафимовича со стороны улицы Титова и врезался в иномарку, за рулем которой был мужчина 1973 года рождения - он ехал по Степной со стороны улицы Станиславского, - рассказывают в ГИБДД Новосибирска.

Авария произошла на перекрестке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Удар во время ДТП был такой силы, что без пострадавших не обошлось:

- Травмы получил водитель Volkswagen Polo и его двое пассажиров - женщина с ребёнком примерно 8 лет, - пояснили ГИБДД Новосибирска. - Все трое отправлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Характер травм и возраст пострадавших уточняется. На месте работает экипаж ДПС, уточняет обстоятельства случившегося

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