Погода в Новосибирске на 12 сентября 2020 года: сколько продлится бабье лето

Погода в Новосибирске будет отличной. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 12 сентября 2020 года порадует сибиряков: в город пришло бабье лето, а это значит, что нужно ловить последние теплые осенние дни и обязательно выбираться на прогулку.

- Днем воздух в области прогреется до плюс 15 - плюс 20 градусов, а в некоторых районах и до плюс 25 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 25 градусов). Ночью похолодает до плюс 4 - плюс 6 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается юго-восточный ветер с порывами до 7 метров в секунду.

Примерно такая погода, простоит как минимум ближайшие два дня. А «Яндекс» и вовсе обещает бабье лето вплоть до пятниы, а в среду, судя по прогнозам портала, в Новосибирске будет плюс 24 градуса.

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