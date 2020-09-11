В Новосибирске коту с необычными глазами ищут пиарщика, который вел бы его инстаграм

В Новосибирске коту с необычными голубыми глазами ищут пиарщика. Фото: Центр по проблемам домашних животных

В Новосибирске коту с необычными голубыми глазами ищут пиарщика. Сотрудники центра по проблемам домашних животных уверены, что пушистик по имени Ксандр легко сможет стать звездой инстаграма. Ну и, конечно же, по совместительству, будущий контент-менеджер четвероногого должен стать ему любящим хозяином — это обязательное условие.

Ксандр - очень общительный и ласковый кот. Фото: Центр по проблемам домашних животных

— Ксандр у нас очень общительный кот, его хлебом не корми, дай с кем-нибудь «поболтать». Он настоящий голубоглазый джентльмен — вежливый, воспитанный, и в придачу очень ласковый. Мы думаем, этот фотогеничный красавец легко сможет стать звездой инстаграма. Так что, мы Ксандру контент-менеджера, который бы занялся его продвижением в соцсетях. По совместительству менеджер должен выполнять функции ответственного хозяина, за что будет получать щедрое вознаграждение в виде красивых кошачьих песен, любви, ласки и преданности, — рассказали КП-Новосибирск в Центре по проблемам домашних животных.

Необычный кот с легкостью может стать звездой инстаграма. Фото: Центр по проблемам домашних животных

Ксандру около 3-4 лет, он прошел все необходимые медпроцедуры, вакцинирован и обработан от паразитов. Если вы хотите и готовы стать хозяином для этого неординарного кота, вы можете связаться с центром по номеру телефона 380-13-62, либо через сообщения в WhatsApp по номеру 8-913-905-33-99.

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