«Боятся даже здороваться»: под Новосибирском женщину затравили из-за слухов о ВИЧ

Женщина вынуждена показывать справку всем знакомым. ФОТО:предоставлены героиней публикации

Жительница Черепаново превратилась в изгоя из-за ложных слухов о ВИЧ. Оксана уверяет: хозяйка одного из магазинов стала распространять слухи.

Сам конфликт между женщинами случился в начале сентября: Оксана говорит, что зашла в магазин за продуктами, а продавщица отказалась обслуживать ее и потребовала выйти. Вскоре после этого инцидента женщине позвонили знакомые и спросили, мол, правда ли она более ВИЧ?

Оксана хочет засудить хозяйку магазина (слева) за клевету. Фото: предоставлены героиней публикации

— У меня после этого вопроса трубка из рук выпала. Чтобы пресечь все слухи, пошла делать тест на ВИЧ. Он показал отрицательный результат, но каждый второй знакомый стал спрашивать меня об этом, они боятся даже здороваться за руку. Я сделала пять ксерокопий и разложила по карманам и теперь хожу и показываю всем, но слухи продолжают ползти, — рассказала КП-Новосибирск Оксана.

Спускать эту историю с рук продавщице Оксана не собирается: она планирует обратиться в суд.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Подавайте иск»

Новосибирские юристы считают, что за ложные слухи можно засудить обидчицу — если удастся доказать, что это именно она распространяла порочащую информацию. Для этого нужно найти хотя бы одного свидетеля или предоставить в суде аудиозапись либо скриншоты сообщений в соцсетях.

— Теоретически женщина может предъявить гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Размер требований морального вреда зависит от последствий — к примеру, если был сердечный приступ, нервный срыв, увольнение, сорвалась сделка по продаже личного имущества или банк отказал в кредите, — прокомментировала юрист Инесса Рябинина.

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