«Уважаю этих ребят»: знаменитый пилот из США восхитился русскими коллегами, приземлившимися в непогоду

Российские пилоты приземлились в Новосибирске. Фото: www.instagram.com/flywithcaptainjoe/

Известный пилот-блогер Капитан Джо отложил вылет из-за дождя в Новосибирске. Американец заснял посадку «русских коллег на старых турбовинтовых самолетах» в непогоду и похвалил за смелость.

Как оказалось, американец, у которого более 300 тысяч подписчиков, заснял посадку АН-24 в Толмачево. Иностранец был удивлен и увидел в этом большой риск.

— В последний раз, когда я был в Новосибирске, шел проливной дождь. Мне всегда приятно видеть, как наши российские коллеги борются с любой погодой на своих старых турбовинтовых самолетах. Я очень уважаю этих ребят! — написал блогер Капитан Джо.

Другие иностранные пилоты тоже оценили умение посадить АН-24 в дождь.

— Единственная правда, которую интернет рассказал мне о русских — погода для них ничего не значит, — прокомментировал подписчик shan_shehee.

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