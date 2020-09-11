«Заманили в квартиру и били»: в Новосибирске друзья забрали у подростка деньги, оставшиеся после гибели мамы

В Новосибирске будут судить банду молодых людей, которые силой забрали у подростка деньги. Фото: архив КП

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела, главными фигурантами которого стали трое молодых людей. Они силой отобрали у знакомого подростка 255 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— По данным следствия, в феврале 2016 года молодым людям в возрасте от 21 до 27 лет стало известно о том, что у их несовершеннолетнего знакомого на банковский счет поступает пенсия по потери кормильца. Они заманили мальчика в арендованную квартиру и силой удерживали его там несколько дней. Они заставили подростка дать им данные счета, после чего сняли с него 255 тысяч рублей, — рассказали в СК по Новосибирской области.

Дело передано в суд.

Как стало известно КП-Новосибирск, у подростка некоторое время назад погибла мама. С женщиной произошел несчастный случай. Его воспитывает отец.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru