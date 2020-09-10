Сибирская Харли Квин: в метро заметили двойника невесты Джокера

В Новосибирской подземке прокатилась "невеста Джокера". Фото: "Мода Новосибирского метро"\https://vk.com/subwaynsk

Новосибирское метро уже давно прославилось в соцсетях своими нестандартными пассажирами, выбивающимися из общего потока людей. В этот раз в подземке прокатилась невеста Джокера Харли Квин. Вернее, ее сибирский вариант.

Фотографию девушки в броской одежде и характерными двухцветными хвостиками на голове опубликовали в паблике Вконтакте «Мода Новосибирского Метро». Причем, на снимке видно, что сама «Харли» чувствует себя абсолютно уверенно и увлеченно занимается чем-то в своем смартфоне.

Сибиряки уже хоть и привыкли к сюрпризам от местного метро, но все же, удержаться от шуток над необычной пассажиркой не смогли. Впрочем, нашлись и те, кто в девушке ничего странного не увидел: ведь косплеем (перевоплощение в образ какого-либо персонажа — прим.ред) в наше время уже не удивишь:

— Харли уже не та…

— Ей биты не хватает.

— Да все в порядке, это просто косплей, — пишут люди.

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