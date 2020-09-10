«Что-что, какие бедра?»: музыканты из Новосибирска удивили Ивана Урганта своей песней

Музыканты спели песню "Грустно с тобой" из своего пятого альбома. Фото: стоп-кадр

На «Первом канале» впервые выступила постпанк-группа «Буерак» из Новосибирска. Ребят пригласили в программу «Вечерний Ургант». Недавно они выпустили новый альбом и вечером 8 сентября спели песню «Грустно с тобой». Текст ее довольно специфичен. Так, там есть строчки: «Я наполняю свое сердце бензином» и «Твои бедра под юбкой блестят очень мило».

Однако поклонники группы очень обрадовались тому, что об их кумирах узнала вся страна.

— Это то, чего я ждал сто лет!

— «Буерак» на «Первом канале», поверить не могу.

— Ваш прикол зашел слишком далеко.

— Тащите вино, тут ребят по телевизору передают, — написали они в комментариях к видео.

Группу «Буерак» основали в 2014 году новосибирские музыканты Александр Макеев и Артем Черепанов. Их первый альбом вышел в середине 2016 года.

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